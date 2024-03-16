مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. روچينا تحاول قتل أحمد سلامة بعد اكتشاف سرها

مسلسل سر إلهي الحلقة 6

شهد مسلسل سر إلهي الحلقة 6 أحداث شيقة ومثيرة أبرزها ضرب “عزيز”، والذي يجسد دوره الفنان احمد سلامة علي يد "نصرة” التي تجسد دورها النجمة روجينا بعد كشف سرها بعثوره علي سبائك الذهب واستخراجها بمساعدة الفنان احمد مجدي الذي يجسد دوره" يحي" بعد حبسها ظلما لمدة سبع سنوات لاتهامها في قضة قتل “هارون" الذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير.

مسلسل سر إلهي الحلقة 6

وانتهت الحلقة الخامسه بمشهد مثير وهوعثور “نصرة” على عدد كبير من سبائك الذهب والذي يقلب حياتها رأسا على عقب لتبدأ رحلة جديدة مليئة بالإثارة والتشويق في الحلقات المقبلة.

مواعيد مسلسل سر إلهي الحلقة 6

مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا الحلقة 6 تعرض مساء اليوم السبت في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.



مسلسل سر إلهي قنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي بطولة روجينا عبر مجموعة قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11488

الاستقطاب رأسي

الترميز 27500

تصحيح الخطأ 5/6

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي تدور قصته حول سيدة تدعى “نصرة” وتقوم بدورها الفنانة روجينا وهي متزوجة من الفنان محمد ثروت وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وكانت تعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز والذي يجسد دوره الفنان أحمد بدير ويتم اتهامها بقتله بعد تلفيق أبناؤه القضية لها وتتعرض لصدمة كبير في أشقاءها والذي شهدوا زورا عليها مقابل مبلغ مالي كبير وتدخل السجن.



أبطال مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم كل من:

روجينا

محمد ثروت

أحمد مجدي

أحمد بدير

ميمي جمال

أحمد سلامة

مي سليم

رشا مهدي

محسن منصور

مراد مكرم

محمود حجازي

مريم أشرف زكي

نهى عابدين

رنا رئيس

محمود الحسيني

صلاح عبد الله

يوسف الأسدي

تأليف أمين جمال

إخراج رؤوف عبد العزيز

غناء التتر النجم حمزة نمرة

إنتاج شركة كودكس للانتاج الفني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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