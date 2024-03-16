السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 6 من صيد العقارب| أحمد ماهر يُقتل على يد رياض الخولي

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

تعرض حسن ضرغام الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد ماهر، للقتل على يد إسماعيل الغول، الذي يلعب دوره الفنان رياض الخولي للتخلص منه ومن تهديده المستمر للعائلة بعدما حاول قتله نجله ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان محمد علاء جاميكا زوج عايدة (غادة عبدالرازق)  ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب.

 

احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

 

وخلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 حاول قناص إطلاق النار من قبل  شخص ما على حسن ضرغام أثناء  ركوبه السيارة في طريقه العودة إلى المنزل ما تسبب في انقلاب السيارة وتعرضه للموت، لتنتهي أحداث الحلقة السادسة من مسلسل صيد العقارب.

 

ومن المقرر خلال احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 أن تظهر حقيقة قتل ضرغام على يد إسماعيل الغول، من خلال قناص تسبب في انقلاب سيارته، وهو الأمر تسبب في إصابته حتي الآن، وستظهر باقي تفاصيل الحدث في الحلقة السابعة التي ستعرض غدا الأحد حصريا عبر سي بي سي في  تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يتقمص دور شيطان لبفصل نجله عن أل ضرغام

أبرزهم صيد العقارب.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 فئة الـ 15 حلقة

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مسلسلات رمضان 2024.. ابطال مسلسل صيد العقارب

الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر في دور حسن ضرغام

-رياض الخولي في دور اسماعيل الغول

-محمود عبدالمغني في دور علي ضرغام

-منال سلامة

-سيمون في دور سماسم

-مجدي بدر محامي

محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم

-محمد علاء جاميكا في دور ياسين

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد نجل الغول

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد في دور معتز

-عزوز عادل

-مي القاضي في دور ولاء

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا

-إخراج الدكتور أحمد حسن.

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