الأحد 17 مارس 2024
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فن

تفاصيل وموعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

يستعد عشاق الدراما الرمضانية لمتابعة الأحداث الجديدة من مسلسل لحظة غضب الذي حقق نجاحًا باهرًا منذ طرحة على شاشات المتحدة.

وهناك حالة من التشوق يفعلها مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، وذلك بعد قتل زوجها وأخفاء زوجته ومحاولة معرفة ضباط الشرطة وأهل “محمد فراج” أين اختفت جثته، حيث ينتظر العديد من متابعي مسلسل لحظة غضب تفاصيل الحلقة الثامنة من المسلسل.

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مسلسل لحظة غضب.. مجهول يكشف سر يمنى بقتل زوجها وإخفاء جثته

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة  صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

تفاصيل احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 7

تعرضت النجمة صبا مبارك، لحالة من الابتزاز والتهديد بعد إرسال مقطع فيديو على هاتفها وهي تقتل زوجها “شريف” الذي يقدم دورة النجم محمد فراج، خاصة بعد أن أخذت بنصيحة صديقتها، أنها يجب أن تعيش حياتها بشكل طبيعي دون خوف وقلق.

وتوقع الجماهير ومتابعين مسلسل لحظة غضب أن الحلقة 7 التي ستعرض اليوم، ستكون بمثابة تهديد لـ صبا ميارك، خاصة أن من أرسل لها مقطع الفيديو لم يظهر منذ بدء الحلقات الماضية، لذلك يتوقع الجماهير أن هذا الشخص سيكون جارها الفنان “علي قاسم”.

قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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