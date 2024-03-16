مسلسل لحظة غضب.. مجهول يكشف سر يمنى بقتل زوجها وإخفاء جثته

حالة من التشوق يفعلها مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك وذلك بعد قتل زوجها وأخفاء زوجته ومحاولة معرفة ضباط الشرطة وأهل “محمد فراج” أين اختفت جثته، حيث ينتظر العديد من متابعي مسلسل لحظة غضب تفاصيل الحلقة السابعة من المسلسل والتي تذاع اليوم السبت، وتقع صبا مبارك "يمنى" في حيرة من أمرها من أن يكشفها شقيق محمد فراج في أنها السبب وراء قتل زوجها واخفاء جثته.

احداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

وحدث في نهاية الحلقة السادسة حدث غير متوقع حيث أنه يوجد شاهد على واقعة قتل يمنى لزوجها وقد قام مجهول بتهديد يمنى بفيديو أثناء الواقعة.

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وينتظر العديد من متابعي مسلسل لحظة غضب تفاصيل الحلقة السابعة من المسلسل ومعرفة من المجهول الذي يقوم بإرسال رسائل تهديد لـ"يمنى" لكي يقول لها أنه يعرف عملتها في قتل زوجها والعمل على إخفاء جثته.

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.