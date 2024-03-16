الطاهرى: طه حسين نصح بعدم الاعتماد على الشعر الجاهلى فى رسم الصورة الأدبية

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن طه حسين دعا بوضوح في كتابه "الشعر الجاهلي" إلى عدم الاعتماد على هذا الشعر في رسم الصورة الأدبية لهذا العصر؛ لأنها ستكون صورة مغلوطة وزائفة تمامًا.

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، أن هذا الحديث يعني أن الشعر الذي نقرؤه لـ"امرئ القيس" أو "زهير بن أبي سلمى" أو "النابغة الذبياني" أو "عبيد بن الأبرص" أو "لبيد بن ربيعة" وغيرهم من الأسماء الكبيرة لا يخصهم ولم يكتبوه، ولكن كتبه رواه آخرون ومفسرون ومتكلمون عرب، وذلك ما كتبه طه حسين في كتابه "الشعر الجاهلي" في عام 1926.