السبت 16 مارس 2024
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الطاهرى: طه حسين نصح بعدم الاعتماد على الشعر الجاهلى فى رسم الصورة الأدبية

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن طه حسين دعا بوضوح في كتابه "الشعر الجاهلي" إلى عدم الاعتماد على هذا الشعر في رسم الصورة الأدبية لهذا العصر؛ لأنها ستكون صورة مغلوطة وزائفة تمامًا.

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، أن هذا الحديث يعني أن الشعر الذي نقرؤه لـ"امرئ القيس" أو "زهير بن أبي سلمى" أو "النابغة الذبياني" أو "عبيد بن الأبرص" أو "لبيد بن ربيعة" وغيرهم من الأسماء الكبيرة لا يخصهم ولم يكتبوه، ولكن كتبه رواه آخرون ومفسرون ومتكلمون عرب، وذلك ما كتبه طه حسين في كتابه "الشعر الجاهلي" في عام 1926.

روزاليوسف القنوات الإخبارية المتحدة الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طه حسين الشعر الجاهلي كلام محترم إذاعة الراديو راديو 9090 عبيد بن الأبرص النابغة الذبياني امرؤ القيس

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