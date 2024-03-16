الإمارات تستقبل الدفعة الـ13 من جرحى الأطفال الفلسطينيين

وصلت اليوم السبت، الدفعة الـ13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الطائرة وصلت مطار زايد الدولي وعلى متنها 98 شخصًا، منهم 40 من الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقًا من عائلاتهم.

وأوضحت أنه بذلك بلغ مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات الإمارات 1154 مريضًا ومرافقًا من بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابي مرضى السرطان بالإضافة إلى 569 مرافقًا.

وأكدت مساعد وزير الخارجية للشئون الطبية وعلوم الحياة الدكتورة مها بركات، التزام الإمارات بالعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون في غزة، مشيدة بتعاون السلطات المصرية التي سخرت كافة الإمكانيات لدعم وتسهيل المبادرات الإنسانية الإماراتية.