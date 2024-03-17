مسلسل لحظة غضب الحلقة 8.. محامية تنصح الزوجات بعدم إتباع صبا مبارك فيما فعلته فى زوجها

علقت المحامية رشا صبري على مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك ناصحة الزوجات بعدم فعل ما فعلته صبا مبارك وقالت فى منشور لها على الفيس بوك: متعمليش زي صبا مبارك في مسلسل لحظه غضب عشان هي ضيعت نفسها لو حاسه انك في علاقه بتسبب لك اي أذي أمشي ومتفكريش ربنا كبير والأرزاق علي الله مش علي أي حد والعيال هتتربي والدنيا هتمشي الحياه مبتقفش علي حد

احداث مسلسل لحظة غضب

وتقوم صبا مبارك فى مسلسل لحظة غضب بدور الزوجة الخاضعة التى تعيش مع رجل نرجسي يقهرها ويتنمر عليها ويقلل منها، وقامت صبا مبارك بقتل زوجها واخفاء جثته فى النيل بعد أن قامت بوضعه فى أكياس سوداء

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السابعة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السابعة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.