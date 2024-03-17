الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مدبولى: الرئيس تبنى مشروعات "بديل العشوائيات".. والدولة مستمرة فى تطوير القاهرة القديمة

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية "بديل العشوائيات"، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء عمرو منصور، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تنفيذ المشروعات السكنية "بديل العشوائيات" لدورها الكبير في توفير "حياة كريمة" لأهالينا سكان هذه المناطق، وكذا تطوير هذه المناطق- التي كانت مثار انتقاد- وذلك عقب الانتهاء من تسكين أهالينا الذين كانوا يعيشون في مناطق غير آمنة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى منذ اليوم الأول هذه المشروعات ودعمها، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في خططها لتطوير القاهرة القديمة كعاصمة للثقافة والسياحة، لافتًا إلى أن هناك مشروعات كثيرة، سواء تطوير المناطق العشوائية، أو تطوير عدد من الحدائق المتميزة، مثل حدائق الفسطاط، وكذا أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وغيرها.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أن هناك 20 قطعة أرض تم تخصيصها لهذا المشروع ستشهد إنشاء 34 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الـ200 ألف وحدة بديل العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أنه تم تسليم 16 قطعة منها للهيئة الهندسية، التي تتولى الإشراف على التنفيذ، ويتم التجهيز لتسليم باقي الأراضي، مستعرضًا بشكل تفصيلي بيانات وموقف كل قطعة أرض.

كما استعرض اللواء عمرو منصور موقف تنفيذ الوحدات السكنية في قطع الأراضي التي تم تسلمها، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ متقدمة، وهناك تنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية بديل العشوائيات الجزار

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