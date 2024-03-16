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تفاصيل جولة "مدبولي" بموقع حريق ستوديوهات الأهرام

جريدة الدستور

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل جولة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لموقع حريق ستديوهات الأهرام، الذي نشبت فيه النيران فجر اليوم السبت.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إن النيران لم تقترب من المباني التاريخية في ستديوهات الأهرام، كما أن رئيس الوزراء كلف بتشكيل لجنة عاجلة لمعرفة أسباب الحريق.

وتابع: «تم منح 15 ألف جنيه كدفعة أولى للأهالي المتضررين كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، ووفقا للمعاينة المبدئية تضررت 7 عقارات وبعض المباني الإدارية المجاورة، كما أن وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الجيزة سيقومان بحصر أعداد الأسر المتضررة من الحريق الذي نشب فجر اليوم».

وواصل: «اليوم تم صرف الإعانة الإيجارية للأسر المتضررة من حريق أستديو الأهرام بصورة عاجلة، كما أن الدولة لن تتأخر عن المتضررين، وإذا احتاج الأهالي أي إعانة سيتم صرفها بصورة كاملة».

وأشار الحمصاني، إلى أن آثار الحريق تشير إلى أنه كان حريق ضخم، كما أن الحماية المدنية بذلت جهدًا كبيرا للسيطرة على الحريق، مؤكدًا أنه بسبب جهود الحماية المدنية لم نشهد أي إصابات أو ووفيات من الحريق.

وأكد، أن محافظة الجيزة ستقوم بتقييم السلامة الإنشائية للمباني، ثم يتم عمل مقايسة بعد ذلك، ومن ثم يبدأ بعدها الأعمال الإنشائية للمكان مرة أخرى.

الإطفاء حاصرتها.. تجدد النيران فى موقع ستوديو الأهرام

محمد الحمصاني مجلس الوزراء حريق ستديوهات الأهرام أحمد موسى على مسئوليتي

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