مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7| هل يسرق حزلقوم 2 مليون دولار؟

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7.. عمدة المزاريطة حيث تستمر الأحداث فى التصاعد والإثارة الدرامية وسط تألق من نجوم الجزء الثامن، ومحاولات الكبير مساعدة الجميع لحل مشاكلهم وإتمام زواج بعضهم من الفنانات رغم فشل خطة زواج نفادى وأمينة خليل، وتوقعات الحلقة السابعة بنجاح تخطيط حزلقوم لسرقة أحد البنوك.

توقعات مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7

نعرض لمشاهدي الدراما الرمضانية مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 7 وسط توقعات بإستمرار حزلقوم فى تنفيذ خطته لسرقة البنك والهروب بعد إلقاء قنبلى يدوية بمساعدة فريقه ومنهم نفادى وجونى، وذلك من أجل الحصول على 2 مليون دولار لتعويض سرقة الجوهرة، مع وعد لجونى بإعطاءه 500 ألف جنيه مقابل الإشتراك فى جريمة السرقة.

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عرض مسلسل الكبير اوي 8 فريق حزلقوم لسرقة البنك

كذلك ينتظر المشاهدين أمام الشاشات ومنصة واتش آت متابعة الحلقة 7 من مسلسل الكبير اوى 8 والاستمتاع بمغامرات فريق حزلقوم وعمدة المزاريطة الكبير اوى، وذلك فى وقت مميز خلال شهر رمضان وهو وقت تناول وجبة الإفطار فى الساعة 6،5 مساء وقت تجمع أفراد الأسرة على المائدة.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6

عرض مسلسل الكبير اوي 8 نفادى وأمينة خليل

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير اوى 8 أحداث درامية وكوميدية متنوعة، مع بداية تجميع حزلقوم لفريق يساعده فى سرقة البنك والحصول عل علبة المجوهرات الحمراء التى سرقت منه بعد المزاد، مع تهديد الجميع ومنهم مربوحة وجونى وهجرس بعد إبلاغ الكبير اوى.

مسلسلات رمضان 2024..أبطال الكبير أوي 8



عرض مسلسل الكبير اوي 8 هجرس وجونى

كما يشهد الجزء الثامن من مسلسل الكبير اوى، مشاركة متميزة من الفنانين منهم أمينة خليل، وحاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد الدكتولار ربيع، مع رحمة أحمد فى دور مربوحة زوجة الكبير عمدة المزاريطة، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج أحمد الجندي.

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