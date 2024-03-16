مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6
مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. سر موافقة جونى على سرقة بنك مع حزلقوم
تجذب حلقات مسلسل الكبير أوي، ملايين المشاهدين عبر القنوات ومنصة واتش آت لمتابعة مغامرات الكبير أوي وجوني وحزلقوم، وآخر تطورات علاقة نفادي مع أمينة خليل بعد فشل خطة الزواج منها.
مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6
كما شهد مسلسل الكبير أوى الحلقة 6 إثارة كبيرة بعد رغبة حزلقوم في سرقة أحد البنوك لإعادة صندوق المجوهرات الأحمر المسروق منه، وذلك بمساعد فريق مكون من هجرس ومربوحة ونفادى وسالم، دون أن يعلم الكبير أوي بخطة السرقة.
كما شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى، موافقة جونى على فكرة سرقة البنك مع حزلقوم بعد إقناع هجرس له بذلك مقابل الحصول على نصف مليون جنيه.
وفى نهاية الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوى 8، وافق جونى على سرقة البنك مع حزلقوم وفرقته دون علم الكبير بذلك لعدم إفشال خطة سرقة البنك.
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فى السياق، تبث حلقات مسلسل الكبير أوى 8 ومنها الحلقة السادسة اليوم، في وقت مميز جدا أثناء تناول طعام الإفطار بعد آذان المغرب، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساء، على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش آت أيضا.
كذلك، يتم عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السادسة، ومنها عرض المسلسل على قناة "ON" الفضائية، وقناة on drama
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يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ضيفة الشرف الفنانة أمينة خليل، وأيضا حاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي على مدار 8 أجزاء.
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