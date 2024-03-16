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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. سر موافقة جونى على سرقة بنك مع حزلقوم

مسلسل الكبير اوي
مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

تجذب حلقات مسلسل الكبير أوي، ملايين المشاهدين عبر القنوات ومنصة واتش آت لمتابعة مغامرات الكبير أوي وجوني وحزلقوم، وآخر تطورات علاقة نفادي مع أمينة خليل بعد فشل خطة الزواج منها.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

كما شهد مسلسل الكبير أوى الحلقة 6 إثارة كبيرة بعد رغبة حزلقوم في سرقة أحد البنوك لإعادة صندوق المجوهرات الأحمر المسروق منه، وذلك بمساعد فريق مكون من هجرس ومربوحة ونفادى وسالم، دون أن يعلم الكبير أوي بخطة السرقة.

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6 حزلقوم

كما شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوى، موافقة جونى على فكرة سرقة البنك مع حزلقوم بعد إقناع هجرس له بذلك مقابل الحصول على نصف مليون جنيه.

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

 وفى نهاية الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوى 8، وافق جونى على سرقة البنك مع حزلقوم وفرقته دون علم الكبير بذلك لعدم إفشال خطة سرقة البنك.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. سر تهديدات حزلقوم لأبطال الكبير

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

فى السياق، تبث حلقات مسلسل الكبير أوى 8 ومنها الحلقة السادسة اليوم، في وقت مميز جدا أثناء تناول طعام الإفطار بعد آذان المغرب، وذلك في تمام الساعة 6،5 مساء، على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش آت أيضا.

احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

كذلك، يتم عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة السادسة، ومنها عرض المسلسل على قناة  "ON" الفضائية، وقناة on drama

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير أوي 8

تفاصيل احداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 6

يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم ضيفة الشرف الفنانة أمينة خليل، وأيضا حاتم صلاح في دور نفادي، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وشيماء سيف ومحمد ثروت، والمسلسل من إخراج المخرج أحمد الجندي على مدار 8 أجزاء.

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