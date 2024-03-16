مسلسل سر إلهي الحلقة 6.. "نصرة" تقرصن هاتف زوجها "سعد"

عرضت منذ قليل الحلقة السادسة من مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا، وشهدت الحلقة تصاعدا كبيرا في الأحداث والتي استطاعت أن تجذب الجمهور، منذ انطلاق الحلقات الأولى للعمل.

مسلسل سر إلهي

وخلال الحلقة اتفقت “نصرة" التي تجسد دورها روجينا مع ابنة صديقتها “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال بالتجسس على طليقها “سعد” الذي يجسد دوره الفنان محمد ثرو .وطلبت “نصرة” منها أن تقوم بقرصنة الهاتف المحمول الخاص بـ"سعد".

قنوات عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة تعرض مساء اليوم السبت عبر قناة CBC الفضائية العامة وقناة CBC الفضائية دراما ويذاع المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليلـ على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

كما يعرض مسلسل سر إلهي عبر منصة WATCH IT الرقمية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا تدور أحداثه في إطار من التشويق و الإثارة حول “نصرة” التي تجسدها النجمة روجينا والتي تعاني الأمرين وتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أشقاءها وتدخل السجن بسببهم لتخرج منه بعد مرور سبع سنوات وتسعى للانتقام من كل من تسبب في حبسها ووفاة أبنتها .



أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي كل من مي سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحديني، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال روجينا، أبرزهم: أحمد مجدي، ورنا رئيس، أحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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