إبراهيم عيسى لـ"ع المسرح": بعض قناعاتى تغيرت مع مرور الوقت (فيديو)

أكد الكاتب الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ارتداء شقيقته النقاب لم يؤثر على محبتها للحياة وتقبلها للآخر، مشددًا على أن الحب والانفتاح لا يتأثران بالمظاهر الخارجية.

وأوضح عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أنه يعيش حياته بصدق وشفافية، مستبعدًا إمكانية ارتدائه لأي قناع يخفي حقيقته، معتبرًا أن القدرة على تغيير الأفكار وتجديد القناعات تعد من أساسيات النمو الفكري والشخصي.

وأضاف أنه على الرغم من تغير بعض قناعاته مع مرور الوقت، إلا أن مبادئه الأساسية ظلت ثابتة، مستشهدًا بتجربته في شبابه كأمين لنادي الفكر الناصري بجامعة القاهرة، والتي تعكس التزامه بالمبادئ التي يؤمن بها.