إبراهيم عيسى: أنا مهدد بالقتل طوال الوقت بسبب آرائى وأفكارى (فيديو)

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، إنه مهدد بالقتل طوال الوقت بسبب آرائه وأفكاره التي تثير الجدل ولا تنال إعجاب أغلب الناس، مؤكدا أن أقرب الأشخاص إليه لم يهاجموه إطلاقا طوال مسيرته، رغم اختلافهم في كثير من الأحيان معها.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن كل ما يعيشه الآن من فضل دعاء أبيه وأمه، على عكس منصات وصفحات التواصل الاجتماعي التي تحاول تشويه صورته وعلاقته معهما طوال الوقت.

وأوضح عيسى أن شقيقته لا تزال منتقبة حتى وقتنا هذا، ولكن تفكيرها وآراءها لم تتغير، وتتقبل آراء الجميع بمن فيهم شقيقها وهجومه على كل شىء.