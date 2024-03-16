إبراهيم عيسى: والدى الأزهرى شريك أساسى فى اهتمامى بالفكر التنويرى والتجديد الفكرى

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، إن والده كان يعمل أستاذ لغة عربية أزهري، الأمر الذي جعل تربيته في الصغر تقوده إلى الاهتمام بالفكر التنويري والتجديد الفكري وكثرة الاطلاع في الدين بشكل عام؛ لأن والده من متفوقي اللغة العربية في جامعة الأزهر.

وأضاف عيسى، خلال لقائه الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن والده منذ اللحظة الأولى كان يشاور له على كتب التراث للبخاري والزمخشري والقاموس المحيط وغيرهم، وكان شخصا متفتحا للغاية ومتسامحا مع كل الآراء، قائلا: "كل ما أقوله وقلته في حياتي هو ما تعلمته من أبي".

وواصل: "أنا لا أنقد البخاري، ولكن أتحدث فيما يخص إحكام العقل والمنطق والقرآن فيما روي في البخاري".