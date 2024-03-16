إبراهيم عيسى يتحدث عن سر انتقاده حركة حماس بعد 7 أكتوبر (فيديو)

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، إنه قرر مواجهة حركة حماس بعد عملية السابع من أكتوبر الماضي؛ لأنه يرى أن هذه الحركة لا تقاوم الاحتلال، وذلك رأيه منذ عام 2008؛ لأن هذه الجماعة شاركت في خطف واغتيال العديد من الجنود، وأعلنت عن ولائها الكامل للإخوان المسلمين، كما شاركت في ضرب أي محاولة للتسوية السلمية أو لإقامة دولة فلسطينية أو نجاح المفاوضات مع إسرائيل.

وأضاف عيسى، خلال لقائه مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، أن حركة حماس فشلت في عمليات أعوام 2008 و2012 و2014 و2021، ولكن الآن شاركت في تدمير قطاع غزة بشكل كامل، بعد أن جلبت العدوان الإسرائيلي بهذا الشكل العنيف.