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إبراهيم عيسى يكشف عن فلسفة الشعب المصرى فى مواجهة الأحزان والفجائع (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

شدد الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، على أن التأمل والتفسير والاختلاف هي الركائز الأساسية في مسيرته الحياتية، معترفًا بوجود الجوانب التراجيدية والعبثية في تجربته الشخصية.

وتطرق "عيسى" خلال لقائه مع الإعلامية منى عبد الوهاب، ضمن برنامج "ع المسرح"، المذاع عبر شاشة قناة الحياة، إلى قدرة المجتمع المصري على تجاوز أوقات الحزن بالتمسك بروح الدعابة والسخرية، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه القدرة على التغلب على التحديات بالضحك والتهكم.

وأضاف أنه حتى في أحلك الأزمات، كالموت والفجائع، يظل الضحك سيد الموقف لدى الكثيرين من الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الناس يتذكرون طرافة الفقيد ويستعيدون ذكرياتهم معه في أجواء العزاء للتخفيف من وطأة الحزن.

ابراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى التفسير ع المسرح قناة الحياة الإعلامية منى عبد الوهاب المجتمع المصري الدعابة والسخرية الفجائع العزاء الحزن

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