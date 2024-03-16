شيرين رضا: دينا الشربينى صديقتى قبل ارتباطها بعمرو دياب
قالت الفنانة شيرين رضا، إن الفنانة دينا الشربيني صديقتها قبل ارتباطها بزوجها السابق الفنان عمرو دياب.
وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أنها تعرفت على الفنانة دينا الشربيني في بيروت، حيث جمعهما التعاون في فيلم «في البيت كل يوم»، موضحة أن العمل أدى إلى تقاربهما بشكل كبير.
ولفتت إلى أن ارتباط «دياب» بـ«الشربيني» جاء بعد سنوات من صداقتهما، مؤكدة أن استمرار العلاقة بينهما لفترة طويلة يدل على وجود مشاعر حب بين الطرفين.
ورفضت من جانبها الخوض في تفاصيل علاقة «دينا وعمرو»، سواء كانت زواجا أو خطوبة أو غيرهما، مؤكدة احترامها خصوصيات الآخرين.
وأوضحت أنها ترفض التدخل في حياة الآخرين أو السؤال عن نوعية علاقاتهم؛ لأن ذلك بمثابة «تطفل»، قائلة: «لا أسمح لنفسي بسؤال الناس هل اتجوزوا أم مخطوبين، عمري ما عرفت حالة حد ولا سألت عنها؛ لأن ده اسمه تطفل».
وشددت على أهمية احترام خصوصيات الآخرين وعدم التدخل في تفاصيل حياتهم الشخصية، قائلة: «أنا مثلا لا أحب أن يسألني أحد إن كنت مع شخص، إنتوا متجوزين ولا مخطوبين ولا صحوبية، لا أسمح لأحد بهذا السؤال».