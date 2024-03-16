شيرين رضا: دينا الشربينى صديقتى قبل ارتباطها بعمرو دياب

قالت الفنانة شيرين رضا، إن الفنانة دينا الشربيني صديقتها قبل ارتباطها بزوجها السابق الفنان عمرو دياب‎.‎

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على شاشة «النهار» مساء السبت، أنها ‏تعرفت على الفنانة دينا الشربيني في بيروت، حيث جمعهما التعاون في فيلم «في البيت كل يوم»، موضحة أن العمل ‏أدى إلى تقاربهما بشكل كبير‎.‎

ولفتت إلى أن ارتباط «دياب» بـ«الشربيني» جاء بعد سنوات من صداقتهما، مؤكدة أن استمرار العلاقة بينهما لفترة ‏طويلة يدل على وجود مشاعر حب بين الطرفين.‏

ورفضت من جانبها الخوض في تفاصيل علاقة «دينا وعمرو»، سواء كانت زواجا أو خطوبة أو غيرهما، مؤكدة ‏احترامها خصوصيات الآخرين. ‏

وأوضحت أنها ترفض التدخل في حياة الآخرين أو السؤال عن نوعية علاقاتهم؛ لأن ذلك بمثابة «تطفل»، قائلة: «لا ‏أسمح لنفسي بسؤال الناس هل اتجوزوا أم مخطوبين، عمري ما عرفت حالة حد ولا سألت عنها؛ لأن ده اسمه تطفل»‏‎.‎

وشددت على أهمية احترام خصوصيات الآخرين وعدم التدخل في تفاصيل حياتهم الشخصية، قائلة: «أنا مثلا لا أحب ‏أن يسألني أحد إن كنت مع شخص، إنتوا متجوزين ولا مخطوبين ولا صحوبية، لا أسمح لأحد بهذا السؤال». ‏