إبراهيم عبدالمجيد يكشف عن الرؤية التي كانت نقطة تحول في حياته الإيمانية

شارك الأديب إبراهيم عبدالمجيد، تجربته الروحية الفريدة قائلًا: "في سن الخامسة، شهدت بنفسي علامة إلهية"، مؤكدًا أن هذه الرؤية كانت نقطة تحول في حياته الإيمانية.

وأوضح عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا"، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، أن والده، الذي كان ينتمي لجيل ما قبل ثورة يوليو، كان رجلًا متدينًا بشكل لافت ومن حفظة القرآن الكريم.

وتابع الكاتب أن والده، الذي واجه أزمة في عمله وكان متهمًا في قضية ما، كان على حافة خسارة وظيفته. ولكنه، على الرغم من ذلك، كان يفضل الانعزال في غرفته عن الجلوس في المقاهي، مستغرقًا في قراءة القرآن، وأضاف أنه نهل من هذا النبع الروحي، حيث استطاع حفظ القرآن الكريم بالاستماع إلى والده.