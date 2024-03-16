إبراهيم عبدالمجيد لـ"كلم ربنا": الإيمان بالله يقوينا فى الضعف والقوة (فيديو)

شدد الأديب إبراهيم عبدالمجيد، على أن تجاربه الفكرية المتعددة لم تزحزح إيمانه بالخالق، مشيرًا إلى أن القوة تكمن في العمل الصالح والتوكل على الله.

وأوضح عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا"، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، قائلًا: "في القوة نستطيع أن ننتزع حقوقنا بالخير، وفي الضعف لا يسعنا إلا أن نقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وبذلك نحظى بحقوقنا من الله إذا ما طلبناها بإخلاص".

وأكد عبدالمجيد أن الإنسان يلمس وجود الله في لحظات الضعف أكثر، مضيفًا أنه يجب على كل فرد، مهما كانت قوته، أن يظل متحالفًا مع الله، مشيرًا إلى أن كل شخص لديه نقاط ضعف، ولا أحد يملك السيطرة على ضعفه أو حتى على مدى حياته، فكل ذلك مقدر بيد الله وحده.‎