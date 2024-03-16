"حياة كريمة" تكافئ سائق تاكسي قرر يوصل مريض سرطان بدون مقابل

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم، لمكافأة سائق تاكسي يقوم بتوصيل مريض سرطان بدون مقابل، وترك شخصا آخر كان سيدفع له 2000 جنيه في المشوار.

وقال والد الطفل مريض السرطان للسائق: "ممكن توصلني لمستشفى 57375، بس أنا محرج منك لأني مش معايا فلوس"، ليرد السائق، قائلا: "اركب يا عم".

وتدخل مقدم برنامج "حياة كريمة"، بعد ركوب الطفل، وطلب من السائق توصيله للمطار، قائلا: "هما هيلاقوا كذا سواق، لكن أنا هديك اللي أنت عايزه وادفعلك 2000 جنيه"، ليرد السائق قائلا: "الناس دي أهم"، ورفض السائق نزولهم من السيارة.

وأهدى أيمن مصطفى، للسائق، ميدالية "أبطال حياة كريمة"، كما أهداه 50 ألف جنيه، لتسديد دينه.