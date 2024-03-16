السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" تكافئ سائق تاكسي قرر يوصل مريض سرطان بدون مقابل

برنامج حياة كريمة
برنامج "حياة كريمة

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم، لمكافأة سائق تاكسي يقوم بتوصيل مريض سرطان بدون مقابل، وترك شخصا آخر كان سيدفع له 2000 جنيه في المشوار.

وقال والد الطفل مريض السرطان للسائق: "ممكن توصلني لمستشفى 57375، بس أنا محرج منك لأني مش معايا فلوس"، ليرد السائق، قائلا: "اركب يا عم".

وتدخل مقدم برنامج "حياة كريمة"، بعد ركوب الطفل، وطلب من السائق توصيله للمطار، قائلا: "هما هيلاقوا كذا سواق، لكن أنا هديك اللي أنت عايزه وادفعلك 2000 جنيه"، ليرد السائق قائلا: "الناس دي أهم"، ورفض السائق نزولهم من السيارة.

وأهدى أيمن مصطفى، للسائق، ميدالية "أبطال حياة كريمة"، كما أهداه 50 ألف جنيه، لتسديد دينه.

حياة كريمه مريض السرطان سائق تاكسي أيمن مصطفى

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