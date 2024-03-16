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مفتى الجمهورية يتحدث عن أخلاق النبى محمد: المثال الإنسانى الأكمل (فيديو)

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن النفوس الطائعة المطمئنة بطاعة الله عز وجل تكون صافية ومتصالحة مع من حولها، وتجتهد في تزكية نفسها، وتنبعث منها أخلاق حسنة يكاد الناس يشمون عبيرها، فهم عبير المجالس كما جاء وصفهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حاملو المسك.

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن الأخلاق الحسنة لا تصدر إلا عن النفوس النبيلة الراقية، مشيرًا إلى أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كانت القدوة الحسنة لأنبل النفوس، فقد كان من جميع الأوصاف أكملها، وكان نعم القائد ونعم العابد والزوج والأب والحاكم والصاحب، فهو المثال الإنساني الأكمل.

حديث المفتي قناة الحياة مفتي الديار المصرية شوقي علام أخلاق النبي النبي حاملوا المسك

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