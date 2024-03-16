كيف كان حال النبي محمد في شهر رمضان؟.. شوقي علام يجيب (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لم يكن كحاله في غيره من الشهور، فقد كانت أيام رمضان ولياليه مليئة بالطاعة والقربات؛ وذلك لأنه يعلم ما لهذه الأيام من فضيلة خصها الله عز وجل بها.

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس جودا، وكان جوده يبلغ الغاية في شهر رمضان، حيث يقول بن عباس رضي الله عنه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيُدارسه القرآن، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرسَلة".