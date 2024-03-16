أحمد الطاهرى: كتاب الشعر الجاهلى فتح على طه حسين "أبواب جهنم" (فيديو)

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن كتاب الشعر الجاهلي لعميد الأدب العربي طه حسين، الصادر في عام 1926، والذي توصل إلى نتيجة مفادها أن ما يسمى بالشعر العربي في أغلبه "منحول".

وأوضح الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة الراديو 9090، أن مصطلح "منحول" هنا يعني أن هناك من قام بسرقة شعر شخص آخر ونسبه لنفسه، أو أن شخصًا غير معروف قام بكتابة شعر ونسبه إلى شاعر معروف غيره، وتحديدًا من شعراء الجاهلية "الفطاحل"، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب فتح على طه حسين أبواب جهنم في ذلك الحين.