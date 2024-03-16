شوقى علام يحث على الاقتداء بأخلاق الرسول فى "حديث المفتى" (فيديو)

شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على أهمية الأخلاق الفاضلة التي تنبع من الروح السامية، مستشهدًا بأخلاق النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- التي وصفها بأنها الأسمى والأكمل بين البشر.

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن النبي كان مثالًا يحتذى به في مختلف جوانب الحياة، سواء مؤكدًا أنه رغم كونه بشرًا، إلا أنه كان خير خلق الله.

وأشار "علام" إلى الآية القرآنية التي تصف خلق النبي بأنه "عظيم"، مؤكدًا على تواضعه الشديد واختياره للزهد، حتى في أشد الظروف كالجوع الشديد. ولفت إلى أن النبي لم يكن فقط حسن الخلق، بل كان أيضًا يدعو إلى الأخلاق الحسنة ويحث عليها، مرددًا أن تقوى الله وحسن الخلق هما أكثر ما يدخل الناس الجنة، وأن أكمل الإيمان هو لمن أحسن الخلق.

وأكد مفتي الجمهورية على أهمية اتباع المسلمين لأخلاق النبي في جميع الأوقات والأحوال، مشددًا على ذلك خاصةً في شهر رمضان الكريم.