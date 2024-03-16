السبت 16 مارس 2024
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لماذا سُحب كتاب "الشعر الجاهلى" لطه حسين من الأسواق؟.. أحمد الطاهرى يكشف

جريدة الدستور

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كتاب "الشعر الجاهلي" الذي قدمه الكاتب الكبير طه حسين في عام 1926، جاء ليقول إن الشعر الجاهلي كُتب في الأساس بعد ظهور الإسلام، ونُسب إلى شعراء الجاهلية، الأمر الذي جعل العديد من الأشخاص يوجهون التهم إلى طه حسين، ومنها التشكيك في إيمانه.

وأشار الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة راديو 9090، على الأثر البالغ لكتاب "الشعر الجاهلي"، حيث إن العاصفة على الكاتب لم تهدأ حتى تم سحب الكتاب من الأسواق، وتعدلت بعض فصوله، وحذفت فصول أخرى، كما أن طه حسين في كتابه كان يشك في قيمة الأدب الجاهلي، وأنه بلغ يقينًا بأن الكثرة المطلقة مما نسميه بالأدب الجاهلي لا تمت للجاهلية في شىء.

أحمد الطاهري روزاليوسف القنوات الإخبارية المتحدة الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كلام محترم الشعر الجاهلي طه حسين راديو 9090 إذاعة الراديو

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