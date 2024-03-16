السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المخرج مجدى أحمد على يشرح أسباب تراجع صناعة السينما

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن الرقابة المجتمعية أكثر قسوة من الرقابة الرسمية على الأعمال الفنية.

وقال مجدي أحمد علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه في حال وجود الرقابة الحالية على الأعمال التي تم إنتاجها قديمًا كانت ستمنع نهائيًا من العرض.

وأكمل: كل الأفلام القديمة لو اتعملت دلوقتي، سيتم رفض عرضها بسبب قيود الرقابة المجتمعية والرسمية، بالإضافة إلى رقابة الأزهر والكنيسة والرقابة الأمنية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية لن تخرب الدنيا ولن تخلق ثورة كما يتصور البعض.

وأوضح مجدي أحمد علي، أنه يتمنى عمل أفلام للسادات وعبدالحليم حافظ، كما أنه يعكف الآن على كتابة عمل للفنانة الراحلة سعاد حسني.

ورد مجدي أحمد علي، على الفنان أمير كرارة حول عدم رغبته تقديم أي عمل سينمائي يهز صورته أمام أسرته حتى لو هيحصل على أوسكار، قائلًا: «دا فن ومفيش فيه كدا، هتقدم أي عمل وصورتك مش هتهتز أمام جمهورك أو أسرتك».

واختتم مجدي أحمد علي حديثه قائلًا: «لا أحب حماس، ولكن ما يحدث الآن في غزة يفوق فكرة حماس، الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم ليس قبل 7 أكتوبر، ولكن منذ 1948». 

مواد متعلقة

شهداء وجرحى ومفقودون جراء قصف إسرائيلى لبرج سكنى غرب مدينة غزة

حزب الله: استهداف قوة إسرائيلية بمحيط موقع جل العلام

القاهرة الإخبارية: فصائل فلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة

مسئولون بإدارة بايدن مترددون بشأن وجود قوات أمريكية فى غزة

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات فى غزة

"القاهرة الإخبارية": قصف جوى ومدفعى إسرائيلى على شمالى قطاع غزة

هولندا: نحذر من كارثة إنسانية كبرى حال شن إسرائيل هجوما على رفح الفلسطينية

أهالى المقبولين فى كلية الشرطة: "ولادنا أصبحوا من حراس الوطن"

الأكثر قراءة

عاجل.. فصل الكهرباء والغاز عن محيط حريق استوديو الأهرام

عاجل.. حريق هائل فى استوديو الأهرام بالجيزة

إصابة 12 شخصًا فى حادث تصادم بين 3 أتوبيسات بالجيزة (صور)

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

عاجل.. حريق استوديو الأهرام يمتد إلى 6 عمارات (فيديو)

مسلسل المعلم الحلقة 5| مواجه نارية بين الأب ونجله لكشف الحقائق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترفض مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة