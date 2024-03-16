المخرج مجدى أحمد على يشرح أسباب تراجع صناعة السينما

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن الرقابة المجتمعية أكثر قسوة من الرقابة الرسمية على الأعمال الفنية.

وقال مجدي أحمد علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه في حال وجود الرقابة الحالية على الأعمال التي تم إنتاجها قديمًا كانت ستمنع نهائيًا من العرض.

وأكمل: كل الأفلام القديمة لو اتعملت دلوقتي، سيتم رفض عرضها بسبب قيود الرقابة المجتمعية والرسمية، بالإضافة إلى رقابة الأزهر والكنيسة والرقابة الأمنية، لافتًا إلى أن الأعمال الفنية لن تخرب الدنيا ولن تخلق ثورة كما يتصور البعض.

وأوضح مجدي أحمد علي، أنه يتمنى عمل أفلام للسادات وعبدالحليم حافظ، كما أنه يعكف الآن على كتابة عمل للفنانة الراحلة سعاد حسني.

ورد مجدي أحمد علي، على الفنان أمير كرارة حول عدم رغبته تقديم أي عمل سينمائي يهز صورته أمام أسرته حتى لو هيحصل على أوسكار، قائلًا: «دا فن ومفيش فيه كدا، هتقدم أي عمل وصورتك مش هتهتز أمام جمهورك أو أسرتك».

واختتم مجدي أحمد علي حديثه قائلًا: «لا أحب حماس، ولكن ما يحدث الآن في غزة يفوق فكرة حماس، الشعب الفلسطيني يتعرض للظلم ليس قبل 7 أكتوبر، ولكن منذ 1948».