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توك شو

شيخ الأزهر: هناك علم فيه لطف وهناك لطف متعلق بالعبد

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن معني اللطف الإلهي.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الإمام الطيب" مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن هناك علمًا فيه لطف، وهناك لطفًا متعلقًا بالعبد.

وأضاف أن اللطف نفسه له تعلقان تعلقًا أزليًا وده بالشيء وكونه ثمرة علم فيكون هناك علم به لطف ولطف يتعلق بعبد، فالعلم الأول قبل العبد ده صفة ذاتية لله سبحانه وتعالي.

وأشار إلى أنه لا يمكن تسمية هذه الصفة لأنها لم تحس ولن تكن فعل حدث فأسميها صفة ذات، مثل صفة العلم التي ترجع للعلم دون إخبار، موضحًا أن القدرة صفة فعل والوجود صفة ذات.

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