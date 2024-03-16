السبت 16 مارس 2024
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المخرج مجدى أحمد على: نحتاج 3000 شاشة عرض سينما فى المحافظات

المخرج مجدي أحمد
المخرج مجدي أحمد علي

أكد المخرج مجدي أحمد علي، أن مصر فيها 400 شاشة عرض السينما فقط، لافتًا أن ما يقرب من 90% من المحافظات لا توجد بها دور عرض واحدة.

وقال مجدي أحمد علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن غياب شاشات السينما في المحافظات يساعد على انتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب.

وأوضح مجدي أحمد علي، أن مصر تحتاج 2000 إلى 3000 شاشة عرض سينما في كافة المحافظات، الأمر الذي سيساعد على نشر الوعي وتغير الفكر، مؤكدًا أن الثقافة ليست رفاهية.

وأردف مجدي أحمد علي، أن السينما المصرية لا تملك أرشيف حتى الآن، لذا يجب تخصيص 20 مكان لبناء دور عرض سينمائي في كل محافظة، لافتًا إلى أن العالم العربي يشهد تقدمًا في صناعة السينما.

وطالب بضرورة إنشاء دور عرض ضمن المشروعات التي تنفذ بمبادرة حياة كريمة، مؤكدًا أن مصر تعد أقدم سينما في الوطن العربي.

واستطرد: تراجع السينما المصرية بصورة كبيرة رغم أننا نمتلك الإمكانيات من الكتاب والمخرجين، تعالى نشوف نيجريا تقدمت علينا في صناعة السينما، المغرب عاملة أهرامات عندها، كل الأفلام العالمية يتم تصوير أغلب المشاهد فيها، المغرب حصلت على 3 مليارات دولار من عوائد السينما المختلفة.

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