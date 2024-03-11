أحمد الطاهرى: قاسم أمين أحدث ثورة فى الفكر الاجتماعى بكتابه "تحرير المرأة"

قال الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كتاب "تحرير المرأة" الذي قدمه الكاتب الكبير قاسم أمين في عام 1899، كان عبارة عن رصاصة صادمة نحو حركة إصلاحية في العالم العربي تنادي بتحرير المرأة، الأمر الذي أثار الجدل حينها بشكل واسع وجعل الأغلبية تنتقد قاسم أمين.

وأثنى الطاهري، خلال تقديمه برنامج "كلام محترم"، المُذاع على إذاعة الراديو 9090، على الأثر البالغ لكتاب "تحرير المرأة" للمفكر الإصلاحي قاسم أمين، والذي شكّل نقطة تحول في النظرة إلى قضايا المرأة في المجتمع المصري، موضحًا أن الكتاب كان بمثابة صدمة ثقافية للمجتمع، حيث تجاوز الحواجز الفكرية المعتادة، مسلطًا الضوء على الظروف القاهرة التي كانت تعيشها المرأة المصرية في ذلك العصر.