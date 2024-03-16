إبراهيم عبدالمجيد يروي واقعة أثبتت له قدرة الله على صنع المعجزات (فيديو)

شارك الكاتب القدير إبراهيم عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا"، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، قصة ملهمة عن والده الذي واجه تحديات جسيمة في مسيرته المهنية، ووصف كيف أن والده، الذي كان على وشك الفصل من عمله، وجد السكينة في ترديد أسماء الله الحسنى، مستمسكًا بالدعاء "يا لطيف" في أحلك الأوقات.

وفي لحظة تحول دراماتيكية، كما يروي عبدالمجيد، انفتح سقف الغرفة بشكل غامض ليكشف عن طائر يحلق فوقهما، مما أثار دهشته ودفعه للجوء إلى حضن والده طلبًا للأمان، وبكلمات مطمئنة، طمأنه والده بأن لا يخاف، وبعد لحظات، اختفى الطائر الغامض كما ظهر.

تلا ذلك مشهد عائلي دافئ حيث استفسرت الأم عما حدث، ليبشرها الأب بأن الغد سيحمل حلًا للأزمة بإذن الله، وبالفعل، في اليوم التالي، عاد الأب بأخبار تبعث على الأمل، مؤكدًا أن الأزمة قد انتهت وأن العدالة قد انتصرت.

واختتم عبدالمجيد حديثه بالتأكيد على أن هذه الواقعة ستظل خالدة في ذاكرته كدليل على قدرة الله على صنع المعجزات.