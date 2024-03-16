السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إبراهيم عبدالمجيد يروي واقعة أثبتت له قدرة الله على صنع المعجزات (فيديو)

إبراهيم عبدالمجيد
إبراهيم عبدالمجيد

شارك الكاتب القدير إبراهيم عبدالمجيد، خلال حواره ببرنامج "كلم ربنا"، المذاع على راديو 9090، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب، قصة ملهمة عن والده الذي واجه تحديات جسيمة في مسيرته المهنية، ووصف كيف أن والده، الذي كان على وشك الفصل من عمله، وجد السكينة في ترديد أسماء الله الحسنى، مستمسكًا بالدعاء "يا لطيف" في أحلك الأوقات.

وفي لحظة تحول دراماتيكية، كما يروي عبدالمجيد، انفتح سقف الغرفة بشكل غامض ليكشف عن طائر يحلق فوقهما، مما أثار دهشته ودفعه للجوء إلى حضن والده طلبًا للأمان، وبكلمات مطمئنة، طمأنه والده بأن لا يخاف، وبعد لحظات، اختفى الطائر الغامض كما ظهر.

تلا ذلك مشهد عائلي دافئ حيث استفسرت الأم عما حدث، ليبشرها الأب بأن الغد سيحمل حلًا للأزمة بإذن الله، وبالفعل، في اليوم التالي، عاد الأب بأخبار تبعث على الأمل، مؤكدًا أن الأزمة قد انتهت وأن العدالة قد انتصرت.

واختتم عبدالمجيد حديثه بالتأكيد على أن هذه الواقعة ستظل خالدة في ذاكرته كدليل على قدرة الله على صنع المعجزات.

يا لطيف أحمد الخطيب راديو 9090 كلم ربنا إبراهيم عبدالمجيد أسماء الله الحسنى صنع المعجزات

الأكثر قراءة

عاجل.. تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

شيرين رضا ترمى كارت الأسئلة فى وش بسمة وهبة وتنسحب من "العرافة"

شيرين رضا تهاجم الفنانة أحلام: دى ست فاضية ملهاش لازمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة