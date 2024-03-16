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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

إبراهيم عيسى يكشف عن المسرحية التي تجسد مسيرة حياته (فيديو)

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

أعرب الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، عن ارتباطه العميق بمسرحية "الدنيا لم تضحك" للفنان القدير إسماعيل ياسين، مشيرًا إلى أنها تعكس تقلبات الحياة بين الفرح والحزن.

أوضح عيسى، في حواره الأخير مع الإعلامية منى عبدالوهاب ببرنامج "ع المسرح" الذي يُبث على قناة "الحياة"، أن التفكير العميق والنظرة التحليلية للأمور تشكل جوهر شخصيته، مؤكدًا على أهمية الاختلاف في الرؤى والأفكار، مشيرًا إلى أنه يجد نفسه في محاولة فهم الحياة من منظور مغاير للمألوف، معتبرًا الاختلاف كنزًا يغني الفكر الإنساني.

كما تحدث عن تأثره الشديد بأغنية "أحن إلى خبز أمي" للمطرب مارسيل خليفة، وكيف أنها استثارت مشاعره ودفعته للبكاء أثناء حضوره إحدى الحفلات الموسيقية، خاصةً وأنها جاءت بعد وقت قصير من وفاة والدته، مما جعل الأغنية تحمل وقعًا خاصًا في قلبه.

ع المسرح الحياة إسماعيل ياسين ابراهيم عيسى الدنيا لم تضحك مسرحية الإعلامية منى عبدالوهاب أحن إلى خبر أمي مارسيل خليفة

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