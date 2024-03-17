الأحد 17 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 8.. تعرف على إضطرابات الشخصيات النرجسية

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

فسر العديد من الأطباء النفسسين متابعين مسلسل لحظة غضب أن محمد فراج فى المسلسل مُصاب بإضطراب الشخصية النرجسية لذلك كان يسبب الحزن لزوجته صبا مبارك، كما نصح العديد من المتابعين أن أى زوجة تعيش مع شخص نرجسي أو العكس فعليهم التخلص من هذه العلاقة،  ومع عرض مسلسل لحظة غضب لـ "صبا مبارك" الحلقة 8 اليوم ، ترصد الدستور خلال السطور المقبلة علامات تدل على أن هذا الشخص مصاب باضطراب الشخصية النرجسية.

من وحي مسلسل لحظة غضب .. مواصفات الشخصية النرجسية 

يمكن أن تختلف أعراض اضطراب الشخصية النرجسية ومدى شدتها من شخص لآخر. يتسم المصابون بهذا الاضطراب بالصفات التالية:

-إحساس عالٍ بشكل غير معقول بأهمية الذات والحاجة إلى سماع عبارات الإطراء والإعجاب باستمرار وبشكل مفرط.

-الشعور بأنهم يستحقون امتيازات ومعاملة خاصة.

-توقُّع الحصول على التقدير والتكريم حتى بدون إنجازات.

-تضخيم إنجازاتهم ومواهبهم بشكل أكبر مما هي عليه.

-الانشغال بتخيلات عن النجاح أو القوة أو التألق أو الجمال أو الرفيق المثالي.

-الإيمان بأنهم متفوقون على الآخرين وأنهم لا يمكنهم قضاء أوقاتهم إلا مع أشخاص مميزين مثلهم ولن يستطيع فهمهم سوى المميزين من أمثالهم.

-الانتقاد والتعامل بتعالٍ مع الأشخاص الذين لا يشكّلون أهمية خاصة من وجهة نظرهم.

-توقُّع الحصول على خدمات خاصة وتوقُّع أن يفعل الآخرون ما يريدون منهم من دون طلب ذلك.

-استغلال الآخرين للحصول على مرادهم.

-عدم القدرة أو عدم الرغبة في تمييز احتياجات الآخرين ومشاعرهم.

-حسد الآخرين واعتقاد أن الآخرين يحسدونهم.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8

يعرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 8 من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

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مسلسل لحظة غضب الحلقة 7.. من هو الطفل آدم الشاهد الوحيد على قتل «محمد فراج»؟

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مسلسل لحظة غضب الحلقة 6.. محمد شاهين يشك في" صبا مبارك"

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