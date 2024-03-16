مسلسل لحظة غضب الحلقة 6.. محمد شاهين يشك في" صبا مبارك"

يتصدر مسلسل لحظة غضب منصات السوشيال ميديا وذلك بسبب ما فعلته صبا مبارك فى زوجها محمد فراج من قتل زوجها، وتعددت تفاصيل الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك.

مسلسلات رمضان 2024 .. أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

فى الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غضب شك محمد شاهين فى «يمنى» وأنها السبب وراء اختفاء زوجها محمد فراج، كما شهدت الحلقة السادسة من مسلسل لحظة غصب اعتراق يمنى لصديقتها نادين بأنها قتلت زوجها وتريد مساعدتها، وكانت المفاجأة ما فعلته الممثلة نادين بأنها اعترفت على نفسها أيضًا بأنها قامت بقتل زوجها بالسم داخل الطعام، وتبحث كل من نادين ويمنى عن طريقة لعدم كشف جريمة يمنى فى واقعة قتل زوجها محمد فراج.

مسلسلات رمضان 2024 ..قنوات عرض مسلسل لحظة غضب

ويعرض مسلسل لحظة غضب، حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.