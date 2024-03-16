الزعيم الكورى الشمالى يشرف على تدريبات عسكرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات ترصد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وهو يشرف على تدريبات عسكرية شارك فيها المظليون، ودعا إلى القيام باستعدادات كاملة للحرب.

اتخاذ الاستعدادات

وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، قد أصدر أمرًا، يوم الأربعاء الماضي، يطلب فيه من قيادة الحرب الخاصة بالجيش الكوري الجنوبي اتخاذ الاستعدادات.

وقال وزير الدفاع: "إذا بدأ كيم جونج أون حربًا كوحدة رئيسية للعقاب والانتقام الجماعي في كوريا، يجب أن تصبح أقوى وحدة عمليات خاصة في العالم للقضاء بسرعة على قيادة العدو".