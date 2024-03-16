السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تضم مسجدًا ومدرسة وخانقاه وقبة.. لميس جابر تصف مجموعة السلطان إينال

لميس جابر
لميس جابر

تحدثت الدكتورة لميس جابر عن مجموعة السلطان إينال، قائلة: "تضم مسجدًا ومدرسة وخانقاه وقبة السلطان الأشرف إينال".

وأشارت "جابر"، خلال برنامجها "مكسرات لميس" المذاع على الراديو 9090، إلى أن المجموعة تقع في قرافة المماليك الشرقية بحي منشية ناصر في القاهرة، وتعتبر هذه المجموعة من المباني من أهم المنشآت الأثرية التي أنشئت بالمنطقة، وهي من الآثار المعلقة، حيث يوجد أسفلها مجموعة من المخازن، ويتبع تخطيطها نظام المدارس المملوكية المعروف بالتخطيط المتعامد.

وصف مئذنة السلطان الأشرف إينال

وأوضحت الدكتورة لميس جابر أنه تم وضع المئذنة في الجهة الرئيسية للمدرسة، حيث تعد مئذنة رشيقة، وارتفاعها عن سطح الأرض 25 مترا، وتتكون من 3 طوابق، على عكس جميع المآذن في مصر، وتتكون من قاعدة مربعة.

وتابعت: "الطابق الأول للمئذنة على شكل به 8 أضلاع، والثانى مستدير الشكل وبه نقوش برسوم هندسية بديعة، والطابق الثالث يتكون من 8 أعمدة تعلوها خوذة وبعدها هلال من النحاس".

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