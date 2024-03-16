جميل عفيفي: ما يحدث في غزة مسؤولية تاريخية بالنسبة لمصر

قال الكاتب جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بأكاديمية الشرطة كان بها رسائل مهمة جدًا لطلبة الأكاديمية من أجل رفع الوعي لديهم والإدراك الكامل بما يحدث في المنطقة، والدور المصري المهم الذي تقوم به خلال الفترة الحالية.

وأضاف "عفيفي" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث في قطاع غزة يعد مسؤولية تاريخية بالنسبة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي في الوقت الحالي دائمًا يؤكد على الثوابت المصرية في تعاملها مع القضية الفلسطينية.

نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه الثوابت مصر لم تحيد عنها منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم، لذلك أكد الرئيس على الوقف الفوري للعمليات العسكرية التي تتم في القطاع، والعمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الرئيس السيسي نوه بالأمس عن نقص شديد في المواد الغذائية والأدوية التي تصل للقطاع، وذلك نظرًا لإعاقة الجانب الإسرائيلي لدخول المساعدات عن طريق المعبر، رغم أن معبر رفح مفتوح منذ اليوم الأول.