الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ناقد فني يكشف عوامل الإبهار في مسلسل "الحشاشين"

مسلسل الحشاشين
مسلسل "الحشاشين

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين: إنه منذ بداية عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الحشاشين" نرى أننا أمام شكل جديد جدًا على الشاشة، لأن عناصر الإبهار كثيرة.

وأضاف "سعد الدين"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التصوير له عناصر إبهار غير طبيعي لأحداث المسلسل، فضلاً عن أن الديكورات فيها إبهار وعنصر التصوير متميز جدا والتصوير وأداء الممثلين مميز.

مشوار كريم عبد العزيز يشهد تطورًا كبيرًا 

وأوضح الناقد الفني، أن مشوار النجم كريم عبد العزيز شهد تطورًا كبيرًا من دور للآخر، وقدم الكوميديا والأكشن والتراجيدي حتى التاريخي، مؤكدا أنه يسيطر على شخصية "حسن الصباح" في "الحشاشين". 

وأشار الناقد الفني، إلى أن النجم كريم عبد العزيز من أهم نجوم الصف الأول في مصر والوطن العربي، كما أشاد بدور أحمد عيد وأدائه وتحكمه في الشخصية بقوة، لأنها شخصية مركبة بشكل كبير وبارع في تجسيد دوره.

وتابع "عنصر التمثيل مع باقي العناصر يخلق حالة مهمة داخل المسلسل، والمسلسل شد الناس لأن القصة نفسها عليها حالة جدلية ووجهات نظر مختلفة على مر التاريخ".

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