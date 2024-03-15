فريدة الشوباشى: الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية قيادى ورئيسى

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الوشباشي، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية قيادي ورئيسي لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، فضلًا عن نقل الأحداث بأمانة وصدق وواقعية، لافتة إلى أن مصر لها مصداقية خاصة.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما يقول أي حديث لا نشك به نهائيا، وحديثه دائمًا صحيح، وهذا ما فعله مع جميع قادة العالم لتنبيههم بخطورة العدوان الإسرائيلي على غزة، وما سببه من دمار وخراب على العالم كله.

نتنياهو يتعامل وكأنه إمبراطور العالم

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن نتنياهو يتعامل وكأنه يبدو إمبراطور العالم، منوهة بأن أمريكا تصدرت خمس مرات لمنع وقف إطلاق النار، واصفة الدور الأمريكي بـ "المقزز".

ولفتت الكاتبة الصحفية إلى أن إسبانيا لها موقف محدد ومتزن وواضح منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث تطالب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية منذ بداية الأزمة، مشيرة إلى أن إسبانيا دائمًا موقفها أميل إلى الاعتدال.

وتابعت: جميع دول العالم يشيدون بموقف مصر القيادي لصالح غزة، موضحة أن موقف الرئيس السيسي له رؤية محددة وواضحة والتنديد بوقف إطلاق النار بغزة لأن الدمار سيشمل العالم كله.