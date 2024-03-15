أسامة الأزهرى يفسر عبارة "اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى"

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف: "اتعودنا في الوجدان الشعبي المصري أن نقول معنى معين وجملة معينة على أنها عصارة الحياة وخلاصة تجربة".

وأضاف "الأزهري"، خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن "الإنسان عندما يتعود على تلطيم الحياة، وكل ما يحتك بالناس يجد منهم الإساءة يكون دائمًا حزينًا متحفزًا وقلقًا، ليس قادرًا أن يصدق بعد ذلك أن يكون هناك أشخاص محسنون أو يتعاملون بإكرام".

معنى "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"

وتابع: "اعتدنا التعبير عن هذا المعنى بعبارة (اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي)، أي تجربته السابقة جعلته يحتك بنموذج سيئ ومهين وكسر بخاطره، لن يستطيع أن يصدق بعد ذلك أن يكون هناك ما هو خلاف هذا المعنى".