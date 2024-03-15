الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة الأزهرى يفسر عبارة "اللى اتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى"

أسامة الأزهري
أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف: "اتعودنا في الوجدان الشعبي المصري أن نقول معنى معين وجملة معينة على أنها عصارة الحياة وخلاصة تجربة". 

وأضاف "الأزهري"، خلال برنامج "ومن الحب حياة" المذاع على قناة "dmc"، اليوم الجمعة، أن "الإنسان عندما يتعود على تلطيم الحياة، وكل ما يحتك بالناس يجد منهم الإساءة يكون دائمًا حزينًا متحفزًا وقلقًا، ليس قادرًا أن يصدق بعد ذلك أن يكون هناك أشخاص محسنون أو يتعاملون بإكرام".

معنى "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"

وتابع: "اعتدنا التعبير عن هذا المعنى بعبارة (اللي اتلسع من الشوربة بينفخ في الزبادي)، أي تجربته السابقة جعلته يحتك بنموذج سيئ ومهين وكسر بخاطره، لن يستطيع أن يصدق بعد ذلك أن يكون هناك ما هو خلاف هذا المعنى".

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف تلطيم الحياة برنامج ومن الحب حياة ومن الحب حياة

مواد متعلقة

"الأرصاد": انخفاض فى درجات الحرارة عن الأيام الماضية (فيديو)

ما حكم جمع الفروض فى نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ناقد فني يكشف عوامل الإبهار في مسلسل "الحشاشين"

الرئيس السيسى يُحذّر من خطورة اجتياح الاحتلال الإسرائيلى رفح الفلسطينية

الرئيس السيسى: نسعى لإدخال أكبر حجم من المساعدات لغزة.. ومعبر رفح مفتوح دائمًا

الرئيس السيسى: نحاول بكل جهد مخلص الوصول لوقف إطلاق النار لإنقاذ أهلنا بغزة

الرئيس السيسى يُثنى على ما حققه طلاب أكاديمية الشرطة خلال فترة التدريب

بالأرقام.. "إكسترا نيوز" ترصد جهود التحالف الوطنى فى شهر رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

عاجل| مسئولون إسرائيليون: مقترح حماس إيجابى ويسمح بالانتقال لمفاوضات أكثر جدية

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة