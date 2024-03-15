ما حكم جمع الفروض فى نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

قال الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، مؤكدًا أن الصلاة هي قرَّة عيون المؤمنين، كما كانت قرَّة عين الرسول، فمن خلال الصلاة "بنكلم ربنا خمس مرات في اليوم؛ لذلك ربنا حدد مواقيت للصلاة بقوله "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا".

وأضاف عرفة، خلال حواره على القناة الأولى المصرية، أن اللهَ عز وجل منح المؤمنين رخصة وهي الجمع والقصر التي يستخدمها المؤمن وقت السفر تتمثل في صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلي ركعتين فقط بدلًا من 4 ركعات، وجمع التقديم وهي صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر، وجمع تأخير وهي صلاة الظهر والعصر في وقت العصر.

حكم جمع الفروض فى نهار رمضان

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن جمع الفروض في نهار رمضان لا يجوز إلا في حالة انشغال وقت الإنسان فقط، ولكن لا يجوز أبدًا إذا كان الإنسان غير منشغل وتكاسل وجمع في نهاية اليوم، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص عقابهم «الغي» وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث، حره شديد، تستغيث منه ملائكة النار.