شهر رمضان المعظم هو شهر الرحمة والمغفرة، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري. يُعدّ هذا الشهر فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب من الله تعالى من خلال الصيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2024

تُصدر الجهات الرسمية في كل دولة إمساكية خاصة بها تحدد مواقيت الصلاة والسحور والإفطار خلال شهر رمضان.

تختلف هذه المواقيت من دولة إلى أخرى، وذلك لاختلاف الموقع الجغرافي.

وهناك بعض المواقع الإلكترونية التي يمكنك من خلالها الحصول على إمساكية شهر رمضان 2024:

موقع وزارة الأوقاف المصرية

موقع دار الإفتاء المصرية





مواقيت شهر رمضان 2024:

يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويُتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

تختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام تتراوح بين 13 و15 ساعة.



نصائح لقضاء شهر رمضان المبارك:

التحضير لشهر رمضان من خلال تربية النفس على الصبر والتسامح.

الإكثار من قراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء.

المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد.

الإفطار على موائد الرحمن وإطعام الفقراء والمحتاجين.

اغتنام فرصة شهر رمضان للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى.



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