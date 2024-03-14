الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

إمساكية شهر رمضان 2024

امساكية شهر رمضان
امساكية شهر رمضان

شهر رمضان المعظم هو شهر الرحمة والمغفرة، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري. يُعدّ هذا الشهر فرصة عظيمة للمسلمين للتقرب من الله تعالى من خلال الصيام والصلاة وقراءة القرآن الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2024

تُصدر الجهات الرسمية في كل دولة إمساكية خاصة بها تحدد مواقيت الصلاة والسحور والإفطار خلال شهر رمضان.

 تختلف هذه المواقيت من دولة إلى أخرى، وذلك لاختلاف الموقع الجغرافي.

وهناك بعض المواقع الإلكترونية التي يمكنك من خلالها الحصول على إمساكية شهر رمضان 2024:

موقع وزارة الأوقاف المصرية
موقع دار الإفتاء المصرية



مواقيت شهر رمضان 2024:

يبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس 2024، ويُتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.
تختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام تتراوح بين 13 و15 ساعة.
 

نصائح لقضاء شهر رمضان المبارك:

  • التحضير لشهر رمضان من خلال تربية النفس على الصبر والتسامح.
  • الإكثار من قراءة القرآن الكريم والذكر والدعاء.
  • المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد.
  • الإفطار على موائد الرحمن وإطعام الفقراء والمحتاجين.
  • اغتنام فرصة شهر رمضان للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تعالى.
     

اقرأ أيضا:

امساكيه شهر رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 امساكية رمضان

مواد متعلقة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

الأكثر قراءة

تدفقات العملة الأجنبية: زيادة تحويلات المصريين 10 أضعاف.. والتنازل عن الدولار يزيد 20 مرة

ماذا بعد وفاة حبيبة الشماع «فتاة الشروق»؟.. كل ما نعرفه عن المأساة

الموت يُغيب حبيبة الشماع.. قصة ربع ساعة غيرت مسار حياة “فتاة الشروق”

مدرسة الإمام.. «نور الدين».. كيف يحمي الشيخ علي جمعة الإسلام من التشدد؟

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

زيت الطعام يقود الرحلة.. أبرز 10 معلومات حول مبادرة «البترول» لوقود الطيران

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة