إمساكية رمضان 2024.. موعد أذان المغرب اليوم الرابع رمضان 1445 هجريا

ساعات قليلة تفصلنا عن أذان المغرب رابع يوم رمضان المبارك لعام 2024 الموافق الخميس 14 مارس 2024، في القاهرة وجميع المحافظات، وفي هذه الأثناء يكثف المسلمون البحث عن موعد الإفطار وانتهاء رابع أيام الصيام، وكما يسعون لأداء صلاة المغرب في وقتها المحدد، بالإضافة إلى مراعاة جميع مواقيت الصلاة، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع رمضان 2024

يوم الخميس 14 مارس، الرابع من شهر رمضان، مدة الصيام تبلغ 13 ساعة و24 دقيقة، ووقت السحور يكون في الساعة 2:19 صباحًا، ووقت الفجر يكون في الساعة 4:39 صباحًا، وصلاة المغرب في الساعة 6:03 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 7:20 مساءً.

إمساكية شهر رمضان 2024

جدول إمساكية شهر رمضان لعام 2024 يظهر أن شهر رمضان هذا العام يتكون من 30 يومًا، حيث بدأ يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وهذا اليوم كان أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 13 ساعة و18 دقيقة. وأما آخر أيام شهر رمضان فستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل، والذي يوافق 30 رمضان، ويُعتبر هذا اليوم من أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام بمدة 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم الرابع رمضان 2024

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة العصر 29: 3 ع

موعد أذان المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:20م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة العصر 3:34 ع

موعد أذان المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة العصر 3:25 ع

موعد أذان المغرب 5:59 م

موعد صلاة العشاء 7:16 م.

مواعيد الصلاة فى العريش

موعد صلاة العصر 3:18 ع

وقت أذان المغرب 5:52 م

وقت صلاة العشاء 7:11 م.

مواقيت الصلاة فى كفر الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:06 ظ

موعد صلاة العصر 30: 3 ع

موعد أذان المغرب 6:04 م

موعد صلاة العشاء 7:23 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى قنا

العصر: 3:23 ع

المغرب: 5:58 م

العشاء: 7:12 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

العصر: 3:22 ع

المغرب: 5:57 م

العشاء: 7:10 م.

اقرأ أيضًا:مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 4 لأحمد مكي