موعد آذان المغرب اليوم ثالث أيام رمضان 2024.. والدعاء المستحب عند الإفطار

يبحث العديد من المواطنين عن عدد ساعات الصيام في ثالث يوم رمضان لعام 2024، ويوجد بعض البلدان التى ستصوم 13 ساعة وهى مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، مع اختلاف بضع دقائق سواء بالزيادة أو النقصان بين كل دولة وأخرى.

موعد آذان المغرب اليوم

يختلف موعد آذان المغرب ثالث أيام رمضان 2024 باختلاف الموقع الجغرافي.

ونستعرض فيما يلي بعض الأمثلة: - موعد أذان العصر في ثالث يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 3:28 وموعد أذان المغرب في ثالث يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 6:01 و موعد أذان العشاء في ثالث يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 7:18، وموعد الإمساك في اليوم الثالث من رمضان 2024 في حدود الساعة 4.22.

دعاء قبل الافطار

يوجد بعض الأدعية المستحبة سواء قبل أو بعد الافطار ومنها

- اللهم لا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم لا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

دعاء مستجاب قبل الافطار

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.