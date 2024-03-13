الأربعاء 13 مارس 2024
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كيف أدى سكان قطاع غزة صلاة التراويح بأول أيام شهر رمضان؟

سكان قطاع غزة صلاة
سكان قطاع غزة صلاة التراويح بأول أيام شهر رمضان

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، كيفية أداء سكان قطاع غزة، أمس وأول أمس، صلاة التراويح وهي من بين الملامح الأساسية لشعائر شهر رمضان المعظم.


وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، إن صلاة التراويح وأي صلاة تقام هنا في غزة، على أنقاض المساجد المدمرة وبين الخيام في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة.


وأضاف "حتى أن مراكز الإيواء المتبقية في شمال قطاع غزة، يقيم فيها الفلسطينيون صلاة التراويح تمسكا منهم بتلك الشعيرة الهامة في شهر رمضان".


وأكد جبر، أن الأجواء هنا في قطاع غزة ثقيلة على الفلسطينيين وسط أوضاع صعبة في ظل ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، موضحا استهداف غارات إسرائيلية، عدة منازل في حي الزيتون في قطاع غزة.
 

غزة قطاع غزة فلسطين شهر رمضان صلاة التراويح

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