الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم 2024

آذان المغرب
آذان المغرب

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء، حيث يعتبر موعد آذان المغرب من أكثر الأمور التى تلقى اهتمامًا كبيرًا من المواطنين، ويبحث عنها أغلب المواطنين طوال شهر رمضان.

موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 13 مارس 

ونسلَّط الضوء اليوم، على موعد آذان المغرب وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس لتوفير كل المعلومات عن موعد آذان المغرب وكذلك موعد آذان الفجر للتسهيل على المواطنين معرفة مواعيد المغرب.

موعد آذان المغرب اليوم 

ويختلف موعد آذان المغرب يوميًا عن اليوم الذي يليه خلال شهر رمضان الكريم، فموعد آذان المغرب اليوم الأربعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم، يختلف عن موعد آذان المغرب خلال اليومين الأول أو الثاني من شهر رمضان الكريم.

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مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء

ونوفر المعلومات الخاصة بمواعيد الصلاوات الخمس اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس والذي يوافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم،  فموعد آذان الفجر 4: 40 دقيقة، أما عن موعد آذان الشروق اليوم الأربعاء الموافق ثاني ايام شهر رمضان الكريم يكون الساعة 6:07، وموعد اذان الظهر 12:04، وموعد اذان العصر 15:27، وموعد اذان المغرب اليوم الأربعاء الموافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم 18:02، وموعد آذان العشاء اليوم الاربعاء الموافق 13 مارس ثالث ايام شهر رمضان الكريم 19:19.

بدأ شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 مارس، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم 29 شعبان 1445 المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وساعات الصيام تصل لـ14 ساعة بنهاية الشهر، وفضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان عن باقي أشهر السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ».

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