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تحقيقات ومتابعات

موعد أذان المغرب اليوم 1 رمضان 2024 فى مصر

جريدة الدستور

يُعدّ شهر رمضان الكريم من أهم الشهور في السنة الهجرية، حيث يُكثر فيه المسلمون من العبادات، ومن أهمها الصلاة والصوم.

أذان المغرب اليوم 1 رمضان 2024

وتعدّ معرفة موعد أذان المغرب من الأمور المهمة في شهر رمضان، حيث يُمكن للمسلم من تحديد وقت الإفطار وأداء صلاة المغرب.

قد تختلف مواقيت أذان المغرب قليلًا بين مختلف الدول، لذا يُنصح بالرجوع إلى المصدر الرسمي في كل دولة.
يُمكن استخدام المواقع الإلكترونية والتطبيقات الإلكترونية لمعرفة مواقيت الصلاة في أي مكان في العالم.

موعد أذان المغرب اليوم 

يختلف موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2024 باختلاف الموقع الجغرافي. 

ونستعرض فيما يلي بعض الأمثلة:

- موعد أذان العصر في أول يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 3:28.

- موعد أذان المغرب في أول يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 6:01.

- موعد أذان العشاء في أول يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 7:18.

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أما موعد السحور في اليوم الثاني من رمضان 2024 في حدود الساعة 2.22

موعد الإمساك في اليوم الثاني من رمضان 2024 في حدود الساعة 4.22

موعد الفجر في اليوم الثاني من رمضان 2024 في حدود الساعة 4.42

الرياض: 6:33 مساءً
دبي: 6:44 مساءً
الكويت: 6:37 مساءً
عمان: 6:47 مساءً
بيروت: 6:20 مساءً
الدار البيضاء: 7:02 مساءً

مصادر معرفة موعد أذان المغرب

  • الإمساكية تُصدرها وزارة الأوقاف في كل دولة قبل حلول شهر رمضان.
  • التطبيقات الإلكترونية:
  • مثل تطبيق "أذان" و"صلاة".
  • المواقع الإلكترونية

نصائح لمعرفة موعد أذان المغرب

  • التأكد من موعد أذان المغرب قبل حلول شهر رمضان.
  • متابعة الإمساكية الصادرة عن وزارة الأوقاف.
  • استخدام التطبيقات الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية للتأكد من موعد أذان المغرب.
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