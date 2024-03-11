الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

رمضان 2024.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب اليوم

يبحث الكثيرون عن عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، في أول ايام شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس، ويتبقى حوالي ساعتين على موعد آذان المغرب.

موعد اذان المغرب اليوم 1 رمضان 2024

يكون موعد آذان المغرب في أول يوم في شهر رمضان المبارك لعام 2024 وتكون في تمام الساعة 6:01 مساءً، وذلك وفقا لمواعيد الآذان المقررة وذلك في إمساكية رمضان 2024.

 

حلويات رمضان 2024.. طريقة عمل البسبوسة في المنزل بطريقة سهلة ولذيذة

 

 

دعاء قبل الافطار 

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: 

" اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ"، رواه أبو داود مرسلًا.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: 

"أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ"، رواه أحمد.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام، وألِن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.

دعاء الإفطار قبل أو بعد

اللهم يا فاطر السماوات والأرض ويا عالم الغيب والشهادة، أسألك اللهم أن تشرح صدري وتغفر ذنبي، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله مالك الملك وأنك على كل شيء قدير، أن تفرج الهموم والكروب، وأن تنشر السعادة في قلوبنا يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل الفطور للصَّائم 

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدُك، وأنا على عهدِك ووعدِك ما استطعتُ، أعوذ بك من شر ما صنعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتكَ عَلَيَّ، وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت. 

موعد اذان العشاء اليوم 1 رمضان 2024 وصلاة التراويح

أذان صلاة العشاء والتراويح 7.18 مساءً

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