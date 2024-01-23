الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إمساكية رمضان 2024 مصر وموعد آذان المغرب

شهر رمضان
شهر رمضان

حددت البحوث الفلكية إمساكية رمضان 2024، والتي يتم فيها تحديد مواعيد الصلاة طوال الشهر الذي يمتد ثلاثون يومًا، ويهتم المسلمون بالبحث عن إمساكية رمضان 2024 مصر، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

 

إمساكية رمضان 2024

 

يومالهجريالميلاديالامساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الاحد110 مارس4:344:446:1012:053:286:007:17
الاثنين2114:334:436:0912:053:286:017:18
الثلاثاء3124:324:426:0812:053:286:027:19
الاربعاء4134:304:406:0712:043:296:027:19
الخميس5144:294:396:0612:043:296:037:20
الجمعة6154:284:386:0512:043:296:037:21
السبت7164:274:376:0312:043:296:047:21
الاحد8174:264:366:0212:033:296:057:22
الاثنين9184:244:346:0112:033:296:057:23
الثلاثاء10194:234:336:0012:033:306:067:23
الاربعاء11204:224:325:5912:023:306:077:24
الخميس12214:204:305:5712:023:306:077:25
الجمعة13224:194:295:5612:023:306:087:25
السبت14234:184:285:5512:013:306:087:26
الاحد15244:164:265:5412:013:306:097:27
الاثنين16254:154:255:5212:013:306:107:28
الثلاثاء17264:144:245:5112:013:306:107:28
الاربعاء18274:134:235:5012:003:306:117:29
الخميس19284:114:215:4912:003:306:127:30
الجمعة20294:104:205:4812:003:306:127:30
السبت21304:094:195:4611:593:306:137:31
الاحد22314:074:175:4511:593:306:137:32
الاثنين231 أبريل4:064:165:4411:593:306:147:33
الثلاثاء2424:044:145:4311:583:306:157:33
الاربعاء2534:034:135:4211:583:306:157:34
الخميس2644:024:125:4011:583:306:167:35
الجمعة2754:004:105:3911:583:306:167:36
السبت2863:594:095:3811:573:306:177:36
الاحد2973:584:085:3711:573:306:187:37
الاثنين3083:564:065:3611:573:306:187:38

 

متى يكون آذان المغرب في رمضان 2024؟

 

وفق إمساكية رمضان 2024 فإن آذان المغرب في رمضان 2024  سكون في السادسة مساءً، ويكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بتوقيت 4:46 مساءً. 

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إمساكية شهر رمضان 2024|العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان الكريم

موعد شهر رمضان 2024 

 

يتم تحديد موعد شهر رمضان وإمساكية رمضان بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية مولد هلال شهررمضان يوم 29 شعبان 1445، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي لها، ووفق الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم 11 مارس. 

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