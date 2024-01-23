إمساكية رمضان 2024 مصر وموعد آذان المغرب

حددت البحوث الفلكية إمساكية رمضان 2024، والتي يتم فيها تحديد مواعيد الصلاة طوال الشهر الذي يمتد ثلاثون يومًا، ويهتم المسلمون بالبحث عن إمساكية رمضان 2024 مصر، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

إمساكية رمضان 2024

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاحد 1 10 مارس 4:34 4:44 6:10 12:05 3:28 6:00 7:17 الاثنين 2 11 4:33 4:43 6:09 12:05 3:28 6:01 7:18 الثلاثاء 3 12 4:32 4:42 6:08 12:05 3:28 6:02 7:19 الاربعاء 4 13 4:30 4:40 6:07 12:04 3:29 6:02 7:19 الخميس 5 14 4:29 4:39 6:06 12:04 3:29 6:03 7:20 الجمعة 6 15 4:28 4:38 6:05 12:04 3:29 6:03 7:21 السبت 7 16 4:27 4:37 6:03 12:04 3:29 6:04 7:21 الاحد 8 17 4:26 4:36 6:02 12:03 3:29 6:05 7:22 الاثنين 9 18 4:24 4:34 6:01 12:03 3:29 6:05 7:23 الثلاثاء 10 19 4:23 4:33 6:00 12:03 3:30 6:06 7:23 الاربعاء 11 20 4:22 4:32 5:59 12:02 3:30 6:07 7:24 الخميس 12 21 4:20 4:30 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25 الجمعة 13 22 4:19 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:25 السبت 14 23 4:18 4:28 5:55 12:01 3:30 6:08 7:26 الاحد 15 24 4:16 4:26 5:54 12:01 3:30 6:09 7:27 الاثنين 16 25 4:15 4:25 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28 الثلاثاء 17 26 4:14 4:24 5:51 12:01 3:30 6:10 7:28 الاربعاء 18 27 4:13 4:23 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29 الخميس 19 28 4:11 4:21 5:49 12:00 3:30 6:12 7:30 الجمعة 20 29 4:10 4:20 5:48 12:00 3:30 6:12 7:30 السبت 21 30 4:09 4:19 5:46 11:59 3:30 6:13 7:31 الاحد 22 31 4:07 4:17 5:45 11:59 3:30 6:13 7:32 الاثنين 23 1 أبريل 4:06 4:16 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33 الثلاثاء 24 2 4:04 4:14 5:43 11:58 3:30 6:15 7:33 الاربعاء 25 3 4:03 4:13 5:42 11:58 3:30 6:15 7:34 الخميس 26 4 4:02 4:12 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35 الجمعة 27 5 4:00 4:10 5:39 11:58 3:30 6:16 7:36 السبت 28 6 3:59 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36 الاحد 29 7 3:58 4:08 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37 الاثنين 30 8 3:56 4:06 5:36 11:57 3:30 6:18 7:38

متى يكون آذان المغرب في رمضان 2024؟

وفق إمساكية رمضان 2024 فإن آذان المغرب في رمضان 2024 سكون في السادسة مساءً، ويكون موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان بتوقيت 4:46 مساءً.

موعد شهر رمضان 2024

يتم تحديد موعد شهر رمضان وإمساكية رمضان بعد استطلاع دار الإفتاء المصرية مولد هلال شهررمضان يوم 29 شعبان 1445، على أن يتم الإعلان عن موعد شهر رمضان 2024 من خلال بيان رسمي لها، ووفق الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم 11 مارس.