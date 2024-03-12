موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، عن موعد أذان المغرب، اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس، ثاني أيام شهر رمضان الكريم، حيث يتساءل المواطنين عن الموعد الخاص أذان المغرب اليوم لمعرفة ما هو الموعد الذي سيؤذن فيه أذان المغرب اليوم الثلاثاء.

موعد أذان ثاني أيام شهر رمضان الكريم 2024

‏ونوضح في السطور التالية تفاصيل كاملة عن موعد اذان المغرب اليوم الثلاثاء ١٢ مارس لعام ٢٠٢٤؛ لتوفير المعلومات الخاصة بموعد أذان المغرب اليوم لتوفير كافة المعلومات أمام المواطنين الذين يتساءلون بشكل مستمر عن موعد أذان المغرب اليوم ثاني أي شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب اليوم

يختلف موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان 2024 باختلاف الموقع الجغرافي.

ونستعرض فيما يلي بعض الأمثلة:

- موعد أذان العصر في ثاني يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 3:28.

- موعد أذان المغرب في ثاني يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 6:01.

- موعد أذان العشاء في ثاني يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 7:18.

موعد الإمساك في اليوم الثاني من رمضان 2024 في حدود الساعة 4.22.

موعد أذان الفجر ثاني أيام رمضان

موعد الفجر في اليوم الثاني من رمضان 2024 في حدود الساعة 4.42

الرياض: 6:33 مساءً

دبي: 6:44 مساءً

الكويت: 6:37 مساءً

عمان: 6:47 مساءً

بيروت: 6:20 مساءً

الدار البيضاء: 7:02 مساءً

ونوضح مجموعة من الطرق التي تساعدك على ختام القرأن الكريم خلال شهر رمضان الكريم، من خلال قراءة عدد جزء واحد يوميا وهو ما سيساعدك على ختم القرآن مرة واحدة فقط على مدار الشهر، أو يمكنك قراءة عدد ٢ جزء يوميا وهو ما سيساعدك على ختام القرآن مرتين خلال الشهر الكريم.